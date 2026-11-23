Джокович поздравил Зверева с успешным выступлением в сезоне-2026

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поздравил немецкого теннисиста Александра Зверева с выступлением в сезоне-2026. Ранее Зверев проиграл в финале Итогового турнира АТР испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 2:6, 6:7 (7:9).

«Невероятный сезон, Саша!» – написал Джокович в одной из социальных сетей.

В сезоне-2026 Зверев впервые в карьере стал чемпионом турнира «Большого шлема», одержав победу на «Ролан Гаррос» и Открытом чемпионате США. Также в начале ноября он дебютировал на первой строчке рейтинга АТР.

Итоговый турнир АТР – 2026 прошёл с 15 по 22 ноября в Турине, Италия.