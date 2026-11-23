Зверев — антирекордсмен по количеству трофеев среди первых ракеток мира по итогам года

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немецкий теннисист Александр Зверев стал первой ракеткой мира по итогам года, имея в активе всего два титула. Это наименьший показатель для лидера мирового рейтинга за всю историю. В сезоне-2026 Зверев стал победителем «Ролан Гаррос» и US Open.

Ранее среди первых ракеток мира наименьшим количеством титулов обладали Пит Сампрас (в 1998-м), Роджер Федерер (в 2009-м), Новак Джокович (в 2018-м) и Рафаэль Надаль (в 2019-м). У каждого в активе было по четыре титула.

Наибольшее чисто титулов в истории среди лидеров рейтинга завоевал представитель Румынии Илие Настасе в 1973 году (16 титулов).