«Очень хорошо читал подачу». Алькарас — об игре на приёме в финале со Зверевым на Итоговом

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас ответил на вопрос, как ему удалось несколько раз взять подачу немецкого теннисиста Александра Зверева в финале Итогового турнира ATP — 2026. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7) в пользу Карлоса.

«Думаю, я хорошо принимал подачу. Думаю, это всё объясняет. Я знал, что он не выдохся за весь турнир. Понял это в начале матча. Я был предельно сосредоточен на приёме, стараясь принять как можно больше подач. И отталкиваясь от этого, пытался разыгрывать очки с задней линии.

Я очень хорошо читал подачу. Хорошо двигался и реагировал на приёме, чтобы попа