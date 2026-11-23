Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас подтвердил, что отправится на финальный этап Кубка Дэвиса после победы на Итоговом турнире ATP – 2026. Ранее испанец в матче за титул одолел лидера мирового рейтинга немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

«Мы поедем туда. Прямо сейчас я сделаю то же, что делал после каждого матча, чтобы быть в наилучшей физической форме и иметь возможность поехать в Болонью, выложиться по максимуму и постараться помочь команде настолько, насколько сможем, потому что это будет очень красивая неделя. Мне очень этого хочется», – приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Помимо Испании, за победу на турнире будут бороться сборные Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Италии и Южной Кореи.