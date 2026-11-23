Чемпионка юниорского Уимблдона, 17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва дебютирует на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге.

В этом сезоне Анна Пушкарёва выступала на юниорском уровне. В её активе – победа на Уимблдоне, а также финалы на US Open и Итоговом турнире. Теннисистка завершила год в статусе второй ракетки мира среди юниоров. В сезоне-2027 Пушкарёва перейдёт во взрослый теннис.

Международный командный турнир пройдёт в КСК «Арена» с 27 по 29 ноября. Ранее своё участие подтвердили Александр Бублик, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Анастасия Потапова, Камилла Рахимова и Юлия Путинцева.