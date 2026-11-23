26-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала на своей странице в соцсети фотографию с будущим мужем.

Фото: Из личного архива Калинской

Анна Калинская сообщила, что получила предложение руки и сердца 15 ноября. Избранником теннисистки стал Томас Феррари. В одном из интервью Анна рассказывала, что молодой человек не связан с миром профессионального спорта, а занимается финансами.

Ранее российская спортсменка встречалась с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема» итальянским теннисистом Янником Синнером.

В этом сезоне Калинская на турнирах «Большого шлема» дошла до третьего круга на Australian Open и Уимблдоне, до 1/4 финала «Ролан Гаррос» и до четвёртого круга US Open.