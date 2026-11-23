Фото: Карлос Алькарас с семьёй после победы на Итоговом турнире ATP — 2026

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сфотографировался с семьёй после победы на Итоговом турнире ATP — 2026. В матче за титул он одолел лидера мирового рейтинга немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

Алькарасу 23 года. Он является семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» и одним из четырёх теннисистов в истории, кому удалось выиграть все ТБШ и Итоговый турнир ATP.

В этом сезоне испанец вязл шесть трофеев. Помимо Итогового турнира, он одержал победу на Australian Open, «Мастерсе» в Париже, «пятисотниках» в Дохе, Токио и Вене. Итоговый турнир АТР – 2026 проходил с 15 по 22 ноября.