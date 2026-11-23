10-я ракетка мира испанец Рафаэль Ходар провёл тренировку в преддверии финального этапа Кубка Дэвиса – 2026. 20-летний теннисист вошёл в состав сборной Испании.

Помимо Ходара, в состав команды вошли Карлос Алькарас, Даниэль Мерида-Агилар, Педро Мартинес и Марсель Гранольерс. Капитан сборной – Давид Феррер. В 1/4 финала испанцы сыграют со сборной Австрии.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Помимо Испании, за победу на турнире будут бороться сборные Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Италии и Южной Кореи. Звание действующих чемпионов Кубка Дэвиса принадлежит итальянским теннисистам.