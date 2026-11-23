Видео: реакция Рафаэля Надаля на избрание его членом совета директоров «Реала»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль официально вошёл в состав совета директоров мадридского «Реала». Предложение было принято подавляющим большинством голосов. При объявлении результатов испанец сдержанно улыбнулся. «Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию теннисиста в момент оглашения решения.

В активе 40-летнего испанца 22 победы на турнирах «Большого шлема». 14 раз Надаль становился чемпионом «Ролан Гаррос». В 2024 году Рафаэль Надаль объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 38 лет.

Ранее Надаль вместе с семьёй посетил матч 3-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридский «Реал» и «Сельта».