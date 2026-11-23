Обладатель 27 титулов в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира Давид Феррер рассказал, что члены сборной Испании следили за финальным матчем Итогового турнира ATP, в котором встречались Карлос Алькарас и Александр Зверев. Победу одержал испанец со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

«Радость за Карлоса и его команду, потому что, ну, честно говоря, он к этому стремился, заслужил это, и, конечно, мы очень счастливы за него как за человека и за его семью. Да, мы тренировались и следили за тем, как складывается результат. Нам удало