Обладатель 27 титулов в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира Давид Феррер заявил, что считает нынешний розыгрыш Кубка Дэвиса хорошей возможностью для победы испанской команды, а Карлос Алькарас играет в ней фундаментальную роль.

«Думаю, это хорошая возможность выиграть Кубок Дэвиса, и Карлос для нас фундаментален. Игроки приезжают физически уставшими, потому что это конец года, но, надеюсь, это будет неделя, на которой они тоже смогут насладиться, чтобы они могли соревноваться спокойно и на максимуме», – приводит слова Феррера пресс-служба Королевской испанской федерации тенниса (RFET).

Финальный этап Кубка Дэвиса – 2026 пройдёт в итальянской Болонье с 24 по 29 ноября. Сборная Испании в четвертьфинале сыграет с Австрией.