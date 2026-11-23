Седьмая ракетка мира итальянец Флавио Коболли высказался о выступлении на Итоговом турнире ATP — 2026 в Турине, а также поделился ожиданиями от участия в Кубке Дэвиса в Болонье.

— Флавио, прошлая неделя была для тебя важной. Какие были твои эмоции и как ты себя чувствуешь сейчас?

— Слёз на той неделе хватило. Это была сумасшедшая неделя для меня в Турине. Я получил огромное удовольствие, играя на своём первом Итоговом турнире, но теперь я рад вернуться в Болонью. Играть за Кубок Дэвиса для меня значит всё. Я обожаю играть с ребятами, мы можем провести отличную неделю. Нам нужно время, чтобы освоиться на корте, – сказал Коболли на пресс-конференции в преддверии финального этапа Кубка Дэвиса — 2026.