Обладатель 27 титулов в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира Давид Феррер, возглавляющий сборную Испании на Кубке Дэвиса – 2026, оценил состояние корта перед стартом турнира.

«Ощущения были очень хорошими. Есть большая самоотдача со стороны команды и очень хорошая атмосфера, что в итоге самое важное. Корт в порядке, он не очень быстрый и не очень медленный. Думаю, он хорошо подходит нашим игрокам, и для них важно, чтобы у них были хорошие ощущения в эти дни. Правда, они ещё не так много играли, посмотрим начиная с завтрашнего дня», – приводит слова Феррера пресс-служба Королевской испанской федерации тенниса (RFET).

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Помимо Испании, за победу на турнире будут бороться сборные Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Италии и Южной Кореи.