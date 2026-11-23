Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон посетил матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2026/2027. На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США, встречались клубы «Нью-Йорк Никс» и «Индиана Пэйсерс».

Фото: Ishika Samant/Getty Images

В сезоне-2026 Бен Шелтон выиграл четыре титула ATP в одиночном разряде. Американец стал чемпионом «пятисотников» в Далласе, США, и в Мюнхене, Германия. В июне на тот момент 23-летний теннисист одержал победу на турнире категории ATP-250 в Штутгарте, Германия. Двумя месяцами позже он взял титул на «Мастерсе» в Монреале, Канада.

Кроме того, Шелтон квалифицировался на недавно про