43-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини высказался о травме соотечественника Янника Синнера. Ранее стало известно, что пятикратному чемпиону ТБШ предстоит операция. Он будет вынужден пропустить начало сезона-2027.

«Я знаю, как тяжело пропускать турниры и смотреть, как затягивается восстановление. Хочется сказать ему, что у него впереди ещё много времени, он молод. Уверен, что он вернётся таким же Янником, каким мы все его знаем. В то же время понимаю, насколько это может расстраивать, но главное – не торопиться и восстановиться на 100%.

С конца 2023 года он проиграл всего восемь матчей. Мало кто может конкурировать с Янником, когда он здоров. Я уверен в его физических возможностях и уровне тенниса, поэтому важно не форсировать возвращение. Мы все расстроены новостью об операции. Надеемся, что Янник как можно скорее вернётся на корт», – сказал Берреттини в интервью Sky Sports.