27-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о выступлении в финальном этапе Кубка Дэвиса — 2026, который пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия.

«Для меня это всегда было честью. Мне посчастливилось начать этот путь в Кубке Дэвиса несколько лет назад и выиграть его дважды. Безусловно, это был непростой год, поэтому быть частью команды для меня значит очень много, как я всегда говорил Филиппо [Воландри]. Моя готовность играть, сидеть на скамейке, болеть или делать что-то ещё всегда была приоритетом. Когда приезжаешь сюда, не стоит слишком много думать о себе, стоит думать о благе команды.

В двух победах в Кубке Дэвиса я никогда не играл так, как хотел бы, потому что не внёс большого вклада в плане результатов. Конечно, есть мотивация надеяться сыграть и искупить свою вину. Скажем так, приоритет — благо команды, поэтому, даже если я не выйду на корт или не выиграю матч, но команда снова победит, я всё равно буду счастлив», – сказал Музетти на пресс-конференции.