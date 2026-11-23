Бывшая первая ракетка мира в парном разряде британец Джейми Маррей восхитился мастерством испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Ранее он стал чемпионом Итогового турнира ATP — 2026, обыграв в финале лидера мирового рейтинга немца Александра Зверева со счётом 6:2, 7:6 (9:7).

«На мой взгляд, он контролировал игру на протяжении всего матча. Конечно, в итоге всё могло пойти по-другому, Саша молодец, что держался, особенно после сложности первого сета.

Но когда видишь разницу в уровне мастерства, в плане вариантов, которые у тебя есть с мячом… Алькарас очень впечатляет своей игрой. Когда Алькарас вышел на корт и я наблюдал за ним, он смотрел на свою команду и кивал, и я думал: «Он справится, он сосредоточен, он хочет этот матч». Если он мотивирован и у него есть желание, он лучший игрок», – сказал Маррей в эфире Sky Sports.