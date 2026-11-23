43-я ракетка мира Маттео Берреттини поделился эмоциями от попадания в состав сборной Италии для участия в финальном этапе Кубка Дэвиса — 2026.

«Когда появились предварительные вызовы, я знал, что должен быть готов, мне нужно было продолжать тренироваться и играть. Капитан сказал мне, что официальные вызовы поступят позже, и поэтому я продолжал тренироваться, чтобы попытаться попасть в команду. С детства представлять национальную команду — это самая большая мечта, которая может быть у игрока, поэтому я рад, что оказался здесь», – сказал Берреттини на пресс-конференции.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Итальянские теннисисты являются действующими чемпионами турнира.