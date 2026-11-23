Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему не отреагировала на поздравление второй ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на церемонии награждения после финала Итогового турнира WTA – 2026.

«Конечно, мне не нравится проигрывать, тем более в финале. Для меня это очень больно – будто ножом по сердцу. Так что я сильно расстроилась. И во время награждения я знала, что она будет искать слова, чтобы меня поздравить.

Кажется, это было не очень корректно: мы не жмём руки и не фотографируемся с представителями России, поэтому это выглядит как провокация. Мне было очень неприятно. Я знала, что это вызовет резонанс в медиа, а медиа часто поддерживают их в таких ситуациях. Так что да, было крайне неприятно», – приводит слова Свитолиной издание «Суспільне Спорт».