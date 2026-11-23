Третья ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала подборку фотографий из отпуска в Лос-Анджелесе, США.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

«От всей души люблю Лос-Анджелес», – написала Соболенко на своей странице в соцсети.

В сезоне-2026 Соболенко выиграла три титула WTA в одиночном разряде. Она стала победительницей двух «тысячников» в США – в Майами и Индиан-Уэллсе, а также одержала победу на турнире категории WTA-500 в Брисбене, Австралия.

Белоруска отобралась на Итоговый турнир WTA – 2026, который прошёл в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября. Однако 28-летняя теннисистка не смогла выйти из группы, потерпев два поражения в трёх матчах.