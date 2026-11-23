«Это было довольно круто». Беккер ответил на слова Кафельникова о лучшем матче

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» бывший российский теннисист Евгений Кафельников назвал лучшим финальный матч Итогового турнира ATP – 1996. В нём за титул сражались 14-кратный чемпион ТБШ Пит Сампрас и шестикратный чемпион ТБШ, экс первая ракетка мира Борис Беккер.

«ЛУЧШИЙ матч из всех, что я смотрел, от начала и до конца!!!» – написал Кафельников на своей странице в социальной сети X, прикрепив видео поединка.

После этого между спортсменами состоялся небольшой диалог в той же соцсети.

Беккер: Это было довольно круто… Спасибо, Евгений.

Кафельников: Мы должны быть честны, мой друг, – написали теннисисты.