Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о длительном восстановлении после травмы колена соотечественника Янника Синнера. Ранее стало известно, что пятикратному чемпиону турниров «Большого шлема» предстоит операция.

«Я сразу же написал ему. Конечно, мы не знаем подробностей, поэтому мне бессмысленно об этом говорить. Мне, конечно, очень жаль. Если операция действительно состоится, то, возможно, срок восстановления немного удлинится и он ещё некоторое время не сможет выходить на корт. В любом случае для итальянского тенниса это серьёзный удар, потому что присутствие Янника в туре очень важно для всех нас. Он не только игрок сборной в Кубке Дэвиса, но и полноценный член команды во всех смыслах. Он играет ключевую роль в команде, даже если сейчас его нет с нами. Надеюсь, он сможет восстановиться как можно скорее, потому что его не хватает не только нам как теннисиста, но и всем итальянским болельщикам, которые ждут его возвращения», – сказал Коболли в интервью Sky Sports.