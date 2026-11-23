Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» Борис Беккер высказался по поводу лидерства двукратного чемпиона ТБШ Александра Зверева в мировом рейтинге по итогам сезона-2026.

«Думаю, Сашу больше всего раздражает именно то, что у него такая статистика. Его раздражает, что ему приходится снова и снова объяснять, заслуженно ли он стал первой ракеткой, а не только потому, что Алькарас и Синнер были травмированы.

Я считаю, что это неправильно. Он выиграл крупные турниры, потому что был стабильным игроком. Ты не становишься первой ракеткой случайно или благодаря удаче. Тем более сейчас – с большим отрывом. И, конечно, важно, когда ты проигрываешь такой финал с Алькарасом, потому что критики замолкают только тогда, когда ты доказываешь обратное. И так будет продолжаться дальше. Таков спорт.

И теперь, в его роли, в роли лучшего в классе, он [Зверев] превращается из охотника в дичь. Внезапно скальп Саши Зверева стоит вдвое дороже, чем раньше. И в матчах с такими игроками, как Алькарас и Синнер, всё особенно жарко – им хочется отобрать эту позицию, потому что им это совсем не нравится», – приводит слова Беккера Sky Sport в соцсети X.