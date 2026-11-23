Капитан сборной Италии Филиппо Воландри ответил на вопрос, за счёт чего его команда может выиграть Кубок Дэвиса — 2026.

«Всё полезно, опыт полезен. Думаю, всё может нам помочь. У нас есть и разные игроки, но наш дух и наши цели остаются прежними: стараться выложиться по полной. Мы рады защищать титул здесь, в Италии. Мы знаем, что на нас лежит давление, но, как я сказал вчера, это привилегия, поэтому мы с нетерпением ждём начала. Страсть публики — это преимущество для нас, игроки знают, как её использовать. Если посмотреть на тур, то сейчас все игроки в какой-то момент матча обращаются за поддержкой к публике. Кубок Дэвиса отличается от обычного турнира, и публика тоже другая, атмосфера другая, поэтому каждый игрок знает, как с этим справиться», – сказал Воландри на пресс-конференции.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Помимо Италии, за победу на турнире будут бороться сборные Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Испании и Южной Кореи. Звание действующих чемпионов Кубка Дэвиса принадлежит итальянским теннисистам.