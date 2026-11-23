24-я ракетка мира итальянский теннисист Лучано Дардери высказался о первом для себя попадании в состав сборной Италии в Кубке Дэвиса — 2026.

«Конечно, я очень рад этому вызову, потому что последние три года были сложными из-за большого количества сильных игроков в Италии. У нас прекрасная команда, мы выигрывали последние три года и надеемся, что удастся сделать это и в этом году. Я отдам все силы ради команды», – сказал Дардери на пресс-конференции.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Помимо Италии, за победу на турнире будут бороться сборные Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Испании и Южной Кореи. Звание действующих чемпионов Кубка Дэвиса принадлежит итальянским теннисистам.