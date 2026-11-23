Седьмая ракетка мира итальянец Флавио Коболли отметил важность присутствия Маттео Берреттини (43-й в рейтинге) в составе сборной Италии на Кубке Дэвиса.

«На прошлой неделе Маттео был в команде, и на этой неделе он тоже со мной. Очень важно быть частью этой команды вместе с Маттео, но у нас отличные отношения со всеми ребятами. Поэтому очень приятно провести эту неделю с ними. Маттео — хороший друг и вне корта, очень здорово быть с ним и с остальными парнями», – сказал Коболли на пресс-конференции в преддверии финального этапа Кубка Дэвиса — 2026.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Помимо Италии, за победу на турнире будут бороться сборные Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Испании и Южной Кореи. Звание действующих чемпионов Кубка Дэвиса принадлежит итальянским теннисистам.