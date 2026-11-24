Капитан сборной Италии Филиппо Воландри рассказал, как относится к статусу фаворита на финальном этапе Кубка Дэвиса — 2026.

«Мы учимся на своём опыте, и в Кубке Дэвиса рейтинг не так уж важен. Мы усвоили урок после матча с Канадой два года назад, поэтому с тех пор уделяем этому больше внимания. Именно поэтому мы сосредоточены на себе, анализируя свою игру. Мы знаем, что мы сильная команда, но при этом уделяем больше внимания сопернику», – сказал Воландри на пресс-конференции.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт с 24 по 29 ноября в Болонье, Италия. Помимо Италии, за победу на турнире будут бороться сборные Великобритании, Германии, Чехии, Канады, Испании и Южной Кореи. Звание действующих чемпионов Кубка Дэвиса принадлежит итальянским теннисистам.