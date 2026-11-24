Капитан сборной Италии в Кубке Дэвиса Филиппо Воландри объяснил, почему в состав его команды не вошёл игрок парного разряда Симоне Болелли.

«Это хороший вопрос, потому что мне было непросто сказать Симоне, что он не войдёт в состав. Мы много раз играли вместе как профессионалы, мы были вместе много лет в Кубке Дэвиса как игроки, а в последние годы — со мной в качестве капитана. Но каждый раз я должен принимать решение ради блага команды. Парная связка решила расстаться в конце года, и в любых отношениях, когда люди расстаются, всё уже не так, как прежде. Поэтому я решил взять больше игроков одиночного разряда и Андреа [Вавассори] в паре», – сказал Воландри на пресс-конференции.