27-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал новость о предстоящей операции пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» Янника Синнера.

«Желаю, чтобы операция прошла как можно лучше и он смог вернуться на корт как можно скорее. Янник — двигатель итальянского тенниса, и для меня он является огромным источником вдохновения благодаря своим амбициям и результатам, которых ему удалось достичь. Искренне желаю ему всего наилучшего. За его спиной стоит очень организованная и профессиональная команда, которая поможет ему принять лучшие решения. Убеждён, что он вернётся ещё сильнее, чем раньше», – приводит слова Музетти Ubitennis.