Мирра Андреева попала в топ-5 по призовым среди всех теннисистов в 2026 году — Sportico

Российская теннисистка Мирра Андреева заняла пятое место в рейтинге спортсменов по общему объёму призовых за 2026 год. Об сообщает издание Sportico.

19-летней россиянке удалось заработать на турнирах $ 10,65 млн. Среди представительниц женского тура больший доход зафиксирован только у спортсменки из Казахстана первой ракетки мира Елены Рыбакиной — $ 11,3 млн.

Первую строчку общего зачёта занял представитель Германии Александр Зверев ($ 18,18 млн), вторую — испанец Карлос Алькарас ($ 12,55 млн), третью — итальянец Янник Синнер ($ 11,61 млн). Россиянин Даниил Медведев с суммой $ 5,66 млн стал 13-м.

Лидеры по призовым в 2026 году по версии Sportico:

1. Александр Зверев (Германия) — $ 18,18 млн.

2. Карлос Алькарас (Испания) — $ 12,55 млн.

3. Янник Синнер (Италия) — $ 11,61 млн.

4. Елена Рыбакина (Казахстан) — $ 11,13 млн.

5. Мирра Андреева (Россия) — $ 10,65 млн.

6. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 8,61 млн.

7. Бен Шелтон (США) — $ 8,29 млн.

8. Линда Носкова (Чехия) — $ 8,29 млн.

9. Кори Гауфф (США) — $ 7,76 млн.

10. Джессика Пегула (США) — $ 6,47 млн.

11. Элина Свитолина (Украина) — $ 6,15 млн.

12. Каролина Мухова (Чехия) — $ 5,67 млн.

13. Даниил Медведев (Россия) — $ 5,66 млн.

14. Флавио Коболли (Италия) — $ 5,31 млн.

15. Фрэнсис Тиафо (США) — $ 5,21 млн.