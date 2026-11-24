Феррер: если Алькарас будет в порядке, у него большие шансы сыграть в паре на Кубке Дэвиса

Сборная Испании рассчитывает задействовать Карлоса Алькараса не только в одиночном разряде на финальной стадии Кубка Дэвиса в Болонье. По информации Marca, первая ракетка мира сыграет в паре с Марселем Гранольерсом, если после двух одиночных встреч в противостоянии будет ничья. Такой вариант ранее допустил капитан испанской команды Давид Феррер.

«Если Алькарас будет в порядке, у него большие шансы сыграть в паре при счёте 1:1», — отметил Феррер.

При этом участие Алькараса в матчах будет зависеть от его физического состояния. У теннисиста есть стабилизатор колена на правой ноге, а на левой — компрессионный бандаж и тейпирование. Тренерский штаб рассматривает возможность предоставить ему дополнительный отдых в одиночных матчах против Австрии, чтобы он подошёл к полуфиналу в оптимальном состоянии.

По данным источника, стратегию использования игроков на турнире Феррер и его помощник Марк Лопес обсуждали с теннисистами во время поездки на «Мастерс» в Париже в начале ноября.