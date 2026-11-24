Сегодня, 24 ноября, в Болонье, Италия, стартует четвертьфинал Кубка Дэвиса — 2026. В рамках игрового дня пройдут поединки между сборными Канады и Чехии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2026. 1/4 финала. Расписание 24 ноября (время московское):

18:00 — Канада — Чехия.

В состав сборной Канады вошли Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов, Габриэль Диалло, Лиам Драсль, Данкан Чан. За сборную Чехии сыграют Якуб Меншик, Иржи Легечка, Патрик Рикл, Адам Павлашек.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023, 2024 и 2025 годах.