Американский спортивный канал ESPN признал вторую ракетку мира российскую теннисистку Мирру Андрееву «Прорывом 2026 года». Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте канала.

В сезоне-2026 Мирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема», победив в финале «Ролан Гаррос», и Итоговый турнир WTA. Также россиянка завоевала титулы на «пятисотниках» в Линце и Аделаиде. Помимо этого, Андреева дебютировала в топ-2 рейтинга WTA.

Звание «Игрок года», по версии ESPN, получила представительница Казахстана Елена Рыбакина. В этом году она впервые стала первой ракеткой мира, а также выиграла Australian Open и Открытый чемпионат США.