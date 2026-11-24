Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев признан «Игроком 2026 года» по версии американского спортивного канала ESPN. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте канала.

Зверев в сезоне-2026 впервые в карьере выиграл мэйджор, победив в финале «Ролан Гаррос». Спустя два месяца он завоевал титул на Открытом чемпионате США. Также в этом году немец дебютировал в статусе лидера рейтинга ATP и дошёл до финала Итогового турнира.

«Новичком года» ESPN признал 20-летнего испанца Рафаэля Ходара. Теннисист дебютировал в начале сезона в туре ATP в статусе 168-й ракетки мира, уже к концу года он вошёл в топ-10. В свой первый год в туре Ходар отобрался на Итоговый турнир.