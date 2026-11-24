Определились все участники молодёжного Итогового турнира ATP – 2026, который пройдёт с 9 по 13 декабря в Реджо-ди-Калабрия, Италия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком теннисистов не старше 20 лет, которые примут участие в турнире.
Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP – 2026. Список участников:
Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания);
Моиз Куаме (Франция);
Рэй Сакамото (Япония);
Федерико Чина (Италия);
Дарвин Бланч (США);
Ян Кумстат (Чехия);
Йоэль Шверцлер (Австрия);
Пьерлуиджи Базиле (получил право на участие по уайлд-кард).
Ранее в Турине завершился взрослый Итоговый турнир ATP, который выиграл испанец Карлос Алькарас.