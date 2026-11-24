Определились все участники молодёжного Итогового турнира ATP – 2026, который пройдёт с 9 по 13 декабря в Реджо-ди-Калабрия, Италия. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком теннисистов не старше 20 лет, которые примут участие в турнире.

Теннис. Молодёжный Итоговый турнир ATP – 2026. Список участников:

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания);

Моиз Куаме (Франция);

Рэй Сакамото (Япония);

Федерико Чина (Италия);

Дарвин Бланч (США);

Ян Кумстат (Чехия);

Йоэль Шверцлер (Австрия);

Пьерлуиджи Базиле (получил право на участие по уайлд-кард).

Ранее в Турине завершился взрослый Итоговый турнир ATP, который выиграл испанец Карлос Алькарас.