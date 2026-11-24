Синнер, Гауфф, Осака вошли в список от Vogue самых стильных спортсменов в 2026 году

Издание Vogue France представило список самых стильных спортсменов 2026 года, которые переосмыслили модные тенденции. Среди теннисистов в него вошли пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер, двукратная победительница мэйджоров американка Кори Гауфф и четырёхкратная чемпионка ТБШ японка Наоми Осака.

Самые стильные спортсмены 2026 года по версии Vogue France:

Зинедин Зидан (футбол);

Гильом Диоп (артист балета);

Джуд Беллингем (футбол);

Эйлин Гу (фристайл);

Майкл Олисе (футбол);

Янник Синнер (теннис);

Кори Гауфф (теннис);

Жюль Кунде (футбол);

Наоми Осака (теннис).

В сезоне-2026 Янник Синнер выиграл пять турниров серии «Мастерс», а также стал чемпионом Уимблдона. Кори Гауфф победила на «тысячнике» в Цинциннати, а Наоми Осака дошла до четвертьфинала Уимблдона, полуфинала турнира в Вашингтоне и четвертьфинала в Канаде.