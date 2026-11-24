Синнер, Гауфф, Осака вошли в список от Vogue самых стильных спортсменов в 2026 году
Издание Vogue France представило список самых стильных спортсменов 2026 года, которые переосмыслили модные тенденции. Среди теннисистов в него вошли пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер, двукратная победительница мэйджоров американка Кори Гауфф и четырёхкратная чемпионка ТБШ японка Наоми Осака.
Самые стильные спортсмены 2026 года по версии Vogue France:
- Зинедин Зидан (футбол);
- Гильом Диоп (артист балета);
- Джуд Беллингем (футбол);
- Эйлин Гу (фристайл);
- Майкл Олисе (футбол);
- Янник Синнер (теннис);
- Кори Гауфф (теннис);
- Жюль Кунде (футбол);
- Наоми Осака (теннис).
В сезоне-2026 Янник Синнер выиграл пять турниров серии «Мастерс», а также стал чемпионом Уимблдона. Кори Гауфф победила на «тысячнике» в Цинциннати, а Наоми Осака дошла до четвертьфинала Уимблдона, полуфинала турнира в Вашингтоне и четвертьфинала в Канаде.
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