Итальянский хирург-ортопед Джованни Ди Джакомо, который является главным врачом на турнирах Internazionali d'Italia и ATP Finals, высказался о лечении второй ракетки мира итальянца Янника Синнера.

«Они испробовали все возможные консервативные методы лечения, и я считаю, что весь процесс был правильным. Следует учитывать, что подвздошно-большеберцовая связка может рассматриваться как сухожилие, и очень сложно уменьшить воспаление в такой области, поскольку там слабое кровоснабжение. В таких случаях, если после четырёх-пяти месяцев попыток лечения боль не проходит, очевидно, что необходимо искать другую стратегию, и хирургическое вмешательство — единственный возможный путь.

Я знаю его [Лассе Лемпайнена] лично. Он высококвалифицированный специалист. Команда Янника с самого начала приняла правильные решения, окружив себя лучшими специалистами и сделав всё возможное, чтобы избежать операции. Как только стало ясно, что боль не проходит полностью, операция стала необходимой.

К сожалению, при заболеваниях сухожилий невозможно гарантировать 100-процентный успех, но если других вариантов нет, то это единственный путь. К счастью, результаты, как правило, очень хорошие. Так что я настроен крайне оптимистично.

Всё было сделано абсолютно правильно. Я подчёркивал это с самого начала. Консервативное лечение — предпочтительный метод при тендинопатиях; в подавляющем большинстве случаев — более чем в 90% — оно даёт положительный результат. [...] Но выбранный подход был верным: использовать возможности консервативного лечения по максимуму, а если через четыре-пять месяцев удовлетворительного результата нет — переходить к другим мерам», — приводит слова Ди Джакомо журналист Марко Бельтрами.