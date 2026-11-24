Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от предстоящей финальной стадии Кубка Дэвиса – 2026.

«У Испании очень сильная сборная, и я считаю её одним из главных претендентов на титул. 27 и 28 ноября пройдут полуфиналы, а 29 ноября определится чемпион.

Конечно, в заявках не хватает некоторых громких имён, но причины вполне понятны. К концу ноября за плечами теннисистов почти год непрерывных соревнований, перелётов и серьёзных физических нагрузок. Организму необходимо восстановление, а впереди уже подготовка к новому сезону.

К тому же у некоторых игроков есть проблемы со здоровьем. Например, Янник Синнер ещё восстанавливается после травмы колена и не сможет помочь итальянской сборной. Поэтому даже ради выступления за свою страну далеко не все готовы продлевать сезон.

Но Кубок Дэвиса тем и интересен, что здесь даже отсутствие главных звёзд не делает результат предсказуемым. Один парный матч может решить судьбу всей сборной», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.