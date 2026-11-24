Первая ракетка мира в парном разряде финский теннисист Харри Хелиёваара рассказал, что британец Генри Паттен решил прекратить их сотрудничество.

«В пятницу днём ​​я забрал детей из детского сада, и мы как раз открывали подарки, когда мне позвонил Генри. Не вдаваясь в подробности, сообщение было ясным: он не хочет играть вместе в следующем году, хотя мы договорились об этом осенью. Заявление прозвучало максимально прямолинейно, и я, с ужасом глядя на него, сказал, что совершенно не согласен, но думаю, что это уже ничем не поможет. Вечером, после того как дети легли спать, мы ещё немного поговорили, но ситуация особо не изменилась. Вечером я также поговорил с тренером Генри Кэлвином, пытаясь лучше понять ситуацию, но вряд ли когда-нибудь до конца разберусь, что и почему в итоге произошло. И это всего через четыре дня после того, как мы завоевали главный приз года в Турине.

Поначалу эмоциональный накал в моей голове был довольно сильным, в любом случае это была шокирующая ситуация. Два с половиной года с Генри были, безусловно, лучшим временем в моей карьере, за что я ему бесконечно благодарен», — написал Хелиёваара в своём блоге.

Также Харри сообщил, что в сезоне-2027 будет выступать с британцем Джулианом Кэшем.

Хелиёваара и Паттен вместе выиграли три турнира «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP — 2025. В 2026 году они получили трофей лучшей пары сезона.