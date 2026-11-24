Карлос Алькарас прибыл в Болонью и встретился со сборной перед Кубком Дэвиса — 2026

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прибыл в Болонью, Италия, для участия в финале Кубка Дэвиса – 2026 и встретился с напарниками по сборной и тренерами. Видео встречи опубликовала пресс-служба Федерации тенниса Испании на своей странице в соцсети Х. Двумя днями ранее Алькарас впервые в карьере выиграл Итоговый турнир ATP.

26 ноября Испания сразится в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой Австрии. Помимо Алькараса, в состав сборной вошли Рафаэль Ходар, Даниэль Мерида, Педро Мартинес, Марсель Гранольерс.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул три раза подряд — в 2023, 2024 и 2025 годах.