Сборная Италии занимает первое место в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг по итогам сезона
Опубликован рейтинг национальных команд Кубка Билли Джин Кинг по итогам сезона-2026. Первое место занимает сборная Италии с результатом 1312,5 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением команд в конце сезона.
Рейтинг национальных команд Кубка Билли Джин Кинг на 23 ноября 2026 года:
- Италия — 1312,5 балла.
- Чехия — 1277,5.
- Украина — 1226,25.
- Великобритания — 1178,75.
- Испания — 1131,25.
- США — 1071,25.
- Казахстан — 988,75.
- Польша — 937,5.
- Канада — 921,25.
- Япония — 918,75.
- Австралия — 903,75.
- Словакия — 848,75.
- Бельгия — 841,25.
- Китай — 820,5.
- Бразилия — 771,25.
Победу в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2026 одержала сборная Чехии, обыграв в финале команду Украины со счётом 2:0.
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