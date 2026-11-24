Сборная Италии занимает первое место в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг по итогам сезона

Опубликован рейтинг национальных команд Кубка Билли Джин Кинг по итогам сезона-2026. Первое место занимает сборная Италии с результатом 1312,5 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением команд в конце сезона.

Рейтинг национальных команд Кубка Билли Джин Кинг на 23 ноября 2026 года:

Италия — 1312,5 балла. Чехия — 1277,5. Украина — 1226,25. Великобритания — 1178,75. Испания — 1131,25. США — 1071,25. Казахстан — 988,75. Польша — 937,5. Канада — 921,25. Япония — 918,75. Австралия — 903,75. Словакия — 848,75. Бельгия — 841,25. Китай — 820,5. Бразилия — 771,25.

Победу в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2026 одержала сборная Чехии, обыграв в финале команду Украины со счётом 2:0.