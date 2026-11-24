«Осталась в живых». Диана Шнайдер опубликовала пост по итогам сезона-2026

11-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер опубликовала на своей странице в социальной сети пост по итогам сезона-2026.

Фото: Соцсети Дианы Шнайдер

Фото: Соцсети Дианы Шнайдер

Фото: Соцсети Дианы Шнайдер

Фото: Соцсети Дианы Шнайдер

«Осталась в живых до конца сезона. Неважно, как ты начинаешь, важно, как заканчиваешь. Спасибо всем за поддержку, увидимся в 2027 году», – подписала Шнайдер коллекцию снимков, сделанных в течение сезона. К серии фото она добавила трек Stayin' Alive группы Bee Gees.

В сезоне-2026 Шнайдер показала свой наилучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до полуфинала «Ролан Гаррос». Также она выиграла шестой в карьере титул на «пятисотнике» в Токио. Диана вошла в число номинанток на премию «Прорыв года» по версии WTA.