Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер успешно перенёс операцию на правом колене, которая была проведена в Финляндии. Об этом сообщает Rai Südtirol.

Операцию проводил финский специалист Лассе Лемпайнен, который перед хирургическим вмешательством обследовал Синнера в Милане. В ходе операции врач удлинил подвздошно-большеберцовый тракт. По словам Герберта Шёнхубера — врача, сопровождавшего Синнера, — этот метод является наиболее щадящим и наименее травматичным. Согласно источнику, срок восстановления Синнера может занять до трёх месяцев, в связи с чем итальянец рискует пропустить Australian Open в январе.

Напомним, Синнер получил травму правого колена во время Уимблдона в июле 2026 года. Итальянец пропустил ряд крупных соревнований и официально завершил сезон-2026 в октябре.

В сезоне-2026 Синнер выиграл пять турниров серии «Мастерс» подряд — его победная серия началась в Индиан-Уэллсе и завершилась в Риме.