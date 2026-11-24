Кто станет чемпионом Кубка Дэвиса — 2026?
Сегодня, 24 ноября, в Болонье, Италия, стартует финальный этап Кубка Дэвиса — 2026 по теннису. За титул соревнований будут бороться восемь сборных: Италия, Испания, Германия, Великобритания, Австрия, Южная Корея, Чехия и Канада.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Кто станет чемпионом Кубка Дэвиса — 2026?»
Теннис. Кубок Дэвиса — 2026. 1/4 финала:
- Чехия — Канада;
- Италия — Южная Корея;
- Великобритания — Германия;
- Австрия — Испания.
Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. В прошлогоднем финале они обыграли команду Испании со счётом 2:0. Итальянцы выигрывали титул три раза подряд — в 2023, 2024 и 2025 годах.
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