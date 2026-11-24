Сегодня, 24 ноября, в Болонье, Италия, стартует финальный этап Кубка Дэвиса — 2026 по теннису. За титул соревнований будут бороться восемь сборных: Италия, Испания, Германия, Великобритания, Австрия, Южная Корея, Чехия и Канада.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: «Кто станет чемпионом Кубка Дэвиса — 2026?»

Теннис. Кубок Дэвиса — 2026. 1/4 финала:

Чехия — Канада;

Италия — Южная Корея;

Великобритания — Германия;

Австрия — Испания.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. В прошлогоднем финале они обыграли команду Испании со счётом 2:0. Итальянцы выигрывали титул три раза подряд — в 2023, 2024 и 2025 годах.