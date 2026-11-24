Известный тренер Патрик Муратоглу оценил потенциал испанца Карлоса Алькараса, отметив, что он способен значительно прибавить в своей игре в будущем.

«Карлос Алькарас ещё очень сильно изменится. Страшно подумать, насколько он может прибавить, ведь этот парень уже выиграл больше всех в истории в таком возрасте.

Мы постоянно забываем, насколько молод Карлос Алькарас — ему всего 23 года. Ему ещё многое предстоит узнать о самом себе. Что касается тенниса, честно говоря, я не думаю, что ему нужно многому учиться. Но в плане понимания себя? Да, он ещё не знает себя до конца. Он начинает осознавать: «Ого, после определённого количества турниров мне действительно нужен отдых, иначе я теряю то, что делает меня особенным».

Карлос Алькарас ещё очень сильно изменится, потому что со временем будет всё больше узнавать себя. Он сможет добавить новые элементы в свою игру, укрепить психологическую составляющую и многое другое», – приводит слова Муратоглу Tennis Head.