Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски высказался о перспективах возвращения итальянца Янника Синнера после травмы и операции на колене.

«Не думаю, что у него возникнут проблемы после восстановления и решения проблемы с коленом. Считаю, что он вернётся так же быстро, как Алькарас. Его игра не настолько эффектная или стильная, иногда кажется даже механической, но он невероятно разносторонний теннисист. Он лучше играет у сетки, использует укороченные удары, отлично двигается.

Думаю, проблемы с коленом начались после того падения во время первого матча на Уимблдоне. Мне бы очень хотелось, чтобы он честно рассказал об этом, потому что, когда я увидел, как его колено выгнулось в обратную сторону, то не понимал, как он вообще смог подняться и выиграть тот матч. Я был уверен, что он не доиграет.

Он сумел выиграть Уимблдон, но с тех пор мы его не видели. Судя по тому, что я наблюдал, он, вероятно, рискнул продолжить выступления с небольшой травмой. Возможно, я совершенно ошибаюсь, но, когда увидел, как он упал, подумал: «О нет, как он вообще закончит этот матч?». Это было ужасное падение. Я бы после такого не поднялся – меня бы через пару секунд уже увезли в травмпункт.

Однако эти ребята сверхлюди. Янник для меня, как и Карлос, невероятно важен для нашего спорта, и он обязательно вернётся. Когда вернётся, он начнёт снова громить соперников. Остановить его смогут разве что Зверев или Алькарас, но он будет доходить до полуфиналов, финалов и выигрывать турниры. Великоле