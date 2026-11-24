Иснер — о Звереве: раздражают разговоры, что он не заслуживает быть первой ракеткой мира

Бывшая девятая ракетка мира американский теннисист Джон Иснер возмутился критикой в сторону немца Александра Зверева, отметив, что он заслуживает уважения за достигнутые результаты.

«В последних 14 матчах с Синнером, Алькарасом и Джоковичем Зверев потерпел 14 поражений. Именно на этом сейчас делают акцент. Некоторые задаются вопросом, не является ли он первой ракеткой мира лишь на бумаге. На это я отвечу: да пошли они! Ни у кого нет хорошей статистики в матчах с этими ребятами. Точно так же ни у кого не было положительного баланса встреч с «Большой тройкой».

Но Синнер участвовал в «Ролан Гаррос», Алькарас — на US Open. И Зверев сумел выиграть оба этих турнира. При этом никто не говорит, что он также дошёл до финала Уимблдона. Об этом никто даже не вспоминает.

Меня раздражают разговоры о том, что он не заслуживает быть первой ракеткой мира. Считаю, что всё это полная чушь, что Звереву приходится выслушивать подобное.

Думаю, его это не слишком волнует: он первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» и будущий член Зала теннисной славы», – приводит слова Иснера Tennis Head.