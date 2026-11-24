15-я ракетка мира филиппинская теннисистка Александра Эала рассказала о своих целях в сезоне-2027, отметив, что будет стремиться пробиться в топ-10 рейтинга WTA.

«Конечно, мои цели всегда заключаются в том, чтобы добиваться большего, чем я уже достигла. Но я также должна понимать, что даже для сохранения нынешнего уровня мне приходится прикладывать огромные усилия. Разумеется, я хотела бы войти в топ-10. Это было бы невероятно. Я очень хочу этого добиться. Но и на этом всё не заканчивается. Поэтому я всегда говорю, что моя цель, хотя я ещё не обсуждала её со своей командой – просто стать лучшей версией себя и максимально сильной теннисисткой, какой только могу быть», – приводит слова Эалы The Tennis Gazette.