Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об операции, проведённой на правом колене. Ранее стало известно, что спортсмен был прооперирован в Финляндии.

«Последние несколько месяцев мы вместе с командой перепробовали всё, чтобы вылечить травму без операции. Поначалу прогресс был очень обнадёживающим, но, к сожалению, колено не отреагировало на лечение так, как мы все надеялись, поэтому сегодня мне провели небольшую операцию, чтобы улучшить состояние подвздошно-большеберцового тракта.

Я очень скучаю по игре и теперь вместе с командой приступаю к восстановлению. Спасибо всем за поддержку. Скоро увидимся!» – написал Синнер на своей странице в соцсети.

Напомним, Синнер получил травму правого колена во время Уимблдона в июле 2026 года. Итальянец пропустил ряд крупных соревнований и официально завершил сезон-2026 в октябре.