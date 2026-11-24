Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира Кори Гауфф подвела итоги выступления в сезоне-2026.

«Не хочется писать длинный пост об итогах 2026 года, но всё же хочу немного сказать об этом сезоне, потому что я действительно горжусь тем, как он сложился.

Это был самый стабильный сезон в моей карьере, именно к этому я и стремилась в его начале. У меня были непростые периоды за пределами корта, однако благодаря им я стала сильнее и счастливее. К тому же я завела новых друзей! Я стала лучше играть и получила массу удовольствия от тенниса. Теннис действительно делает меня счастливой, и я благодарна богу за все благословения, которые получила благодаря этому виду спорта.

И напоследок: я рада, что смогла завершить сезон на высокой ноте в родном городе, представляя свою страну и одержав победу перед жителями города, в котором выросла. Спасибо всем за поддержку, я очень это ценю! Увидимся в следующем году», – написала Гауфф в социальной сети.